Vasco e Flamengo fazem semifinal; Libertadores e Copa do Brasil

O dia de hoje (16) está recheado de bons jogos. Durante a tarde, duas partidas fecham as oitavas de final da Champions League: Lille e Chelsea se enfrentam na França, enquanto a Juventus recebe o Villarreal na Itália. Durante a noite tem clássico dos milhões no Rio de Janeiro e jogos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Vasco e Flamengo jogam a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca às 20h, no Maracanã. O rubro-negro faz o segundo jogo em casa por ter feito campanha melhor que cruz-maltino.

Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Tuntum, do Maranhão, às 20h30, em jogo válido pela segunda rodada da competição. A raposa é a maior campeã da história do torneio, com seis títulos.

O São Paulo também entra em campo pela Copa do Brasil no Morumbi, às 21h30, contra o Manaus. O tricolor paulista nunca conquistou um título da competição e sonha em levantar a inédita taça.

O Fluminense joga a classificação para a fase de grupos da Libertadores contra o Olímpia, no Paraguai. No jogo de ida, o tricolor carioca venceu por 3 a 1 e abriu boa vantagem. Hoje, às 21h30, pode até perder por um gol de diferença que se garante no torneio continental.