Veja 10 passeios ao ar livre para fazer em São Paulo

Com a pandemia, passeios ao ar livre, nos quais é possível se divertir com mais segurança, passaram a ser muito procurados. Também são uma ótima opção para aproveitar os dias ensolarados de verão na capital paulista. Pensando nisso, separamos 10 opções de passeios em locais abertos em São Paulo:

1. Parque Ibirapuera

Com mais de 150 hectares, o Ibirapuera é o parque mais famoso da cidade. Uma profusão de árvores, lagos, jardins e centros culturais, incluindo pavilhões projetados por Oscar Niemeyer, formam um dos ambientes mais agradáveis de São Paulo. O local é perfeito para passar o dia, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta.

2. Avenida Paulista

Marcada por arranha-céus, shoppings e centros culturais, a Avenida Paulista é a via mais emblemática de São Paulo. É ainda melhor visitar essa avenida aos domingos, das 8h às 16h (horário sujeito a alterações), quando a Paulista fica aberta exclusivamente para pedestres e ciclistas.

3. Pico do Jaraguá

Com 1.135 metros de altitude, o Pico do Jaraguá oferece uma vista panorâmica que pode alcançar um raio de mais de 50 km, revelando praticamente toda a extensão de São Paulo e da região metropolitana. A visita é feita pelo Parque Estadual do Jaraguá, que fica ao lado da Rodovia dos Bandeirantes. O parque abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região, em 492 hectares de área verde preservada.

4. Parque Villa-Lobos

Localizado no Alto de Pinheiros, o Parque Villa-Lobos engloba 732 mil m² de área verde, com 35 mil árvores, além de gramados e jardins floridos. Na entrada do parque você pode alugar bicicletas de variados tipos, patins e outros equipamentos para se divertir na ciclovia de 4,6 km de extensão. Há ainda campos de futebol, quadras, academias ao ar livre e outros espaços para a prática de esportes e atividades físicas.

5. Horto Florestal

Na zona norte de São Paulo, o Horto Florestal tem uma rica biodiversidade de fauna e flora e remanescentes de Mata Atlântica preservados em plena área urbana. Junto ao Parque Estadual da Cantareira, que também merece uma visita, tem trilhas, circuito de caminhada, ciclovia, quadras, campo de futebol, playground e outras áreas de lazer ao ar livre.

6. Beco do Batman

Na Vila Madalena, o Beco do Batman é uma verdadeira galeria de arte urbana a céu aberto. A estreita viela para pedestres é cercada por muros coloridos, onde os mais variados grafites formam cenários perfeitos para fotos. A tradição dos murais grafitados neste local começou na década de 1980, com um desenho do Batman, que deu nome ao beco. Hoje, os grafites são assinados por diversos artistas e mudam constantemente. Aos finais de semana acontece uma feirinha de artesanato no local.

7. Parque da Água Branca

O Parque da Água Branca fica na Barra Funda e tem 137 mil m². Bem arborizado, abriga nascentes e árvores típicas da Mata Atlântica, como o pau-brasil. Há ainda lagos e fontes e um ambiente que remete a uma fazenda, já que animais como galinhas, gansos, patos e pavões circulam livremente pelo parque. Outras atrações incluem o Museu Geológico, a Praça do Idoso, arena hípica, Aquário, Espaço de Leitura e muito mais.

8. Jardim Botânico

Com 143 hectares e várias espécies vegetais, o Jardim Botânico de São Paulo fica na zona sul da cidade. Além do Instituto de Botânica e do Museu Botânico, o local abriga bosques e jardins, duas estufas com plantas típicas da Mata Atlântica, estruturas históricas e nascentes do riacho do Ipiranga.

9. Zoológico

O Zoológico de São Paulo é a casa de mais de 1.500 animais, entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados. Em um ambiente ao ar livre, bem arborizado e tranquilo, é possível conhecer animais raros e ameaçados, como o mico-leão-preto, a onça-pintada e outras espécies, além de compreender o papel dos zoológicos na conservação da natureza.

10. Parque Caminhos do Mar

Localizado a cerca de 40 km do centro de São Paulo, em São Bernardo do Campo, o Parque Caminhos do Mar proporciona uma mistura de ecoturismo com história. O passeio começa por uma trilha fácil de 9 km de extensão, que atravessa a Estrada Velha de Santos (fechada para veículos) e conta com monumentos históricos. O parque é repleto de espécies nativas da Mata Atlântica e oferece uma vista exuberante da Serra do Mar.