Veja cinco passos para começar a desinflamar o corpo

Quando estamos em busca de uma vida mais saudável, uma das primeiras coisas que ouvimos é sobre a importância de desinflamar o corpo – especialmente por meio de remédios e shots matinais. No entanto, para desinflamar o corpo, precisamos considerar que esse problema é gradual, e não algo que aparece do dia para a noite.

Falta de exercícios físicos, alimentação rica em gorduras, alergias alimentares e sistema imunológico reativo são algumas das causas mais comuns para inflamação do organismo. E mesmo que exista, sim, uma predisposição genética, é necessário entender que o estilo de vida é determinante e pode ativar ou desativar a expressão dos nossos genes.

1. Busque a causa da inflamação

Para desinflamar o corpo, precisamos buscar a causa da inflamação. Afinal, de nada adianta aliviar os sintomas e mascarar a causa, sem encontrar uma solução definitiva.

Sabemos que nem sempre é possível resolver as questões que geram inflamação no organismo. No entanto, podemos oferecer mecanismos para que o corpo esteja mais forte e seja capaz de suprir a demanda para a desinflamação ao mesmo tempo em que funciona corretamente. Quando o corpo demanda muito, precisamos também aumentar sua oferta.

2. Tenha uma alimentação rica em micronutrientes

Para começar a desinflamar o corpo, os micronutrientes mais importantes são: complexo de vitaminas B, principalmente B2, B9, B6 e B12, que estão presentes em frutas, verduras e legumes; Zinco, presente em proteínas animais e sementes de abóbora; Selênio, presente na castanha do Pará; Magnésio, presente em folhas como couve; Ferro, essencial para oxigenação e comumente em falta entre mulheres com alto volume menstrual; e Vitamina C, importante para pessoas com problemas no sono.

3. Dê preferência aos alimentos orgânicos.

Os alimentos orgânicos são muito importantes no processo de desinflamação do corpo, uma vez que nenhum pesticida sintético é utilizado em sua produção, fazendo com que os alimentos sejam mais saudáveis. Portanto, sempre que possível, opte por alimentos naturais e sem agrotóxicos.

4. Pratique exercícios físicos

Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, mostrou que com apenas 20 a 30 minutos de exercício moderado, incluindo caminhada rápida, já é possível começar a desinflamar o corpo.

5. Tenha uma boa noite de sono

Uma noite tranquila é importante para repor a energia do corpo e realizar processos relevantes para a desinflamação do corpo. Para isso, além de se alimentar até, no mínimo, uma hora antes de dormir, existem outras formas de melhorar o sono, como: diminuir as luzes progressivamente; deixar o celular de lado algumas horas antes de deitar; fazer uma meditação; e não deixar a TV ligada.