Veja dicas de cachoeiras e trilhas em Rondonópolis

Muito além da fama de ‘capital do agronegócio’, Rondonópolis também é famosa na região por suas belíssimas cachoeiras e pelo circuito de trilhas escondidas aos seus arredores. Portanto, se você vai passar pela região, precisa conhecer esses lugares tão especiais.

Complexo Turístico do Carimã

Localizado a 55 km do centro de Rondonópolis, o Complexo Turístico do Carimã é responsável por abrigar uma área de reserva com um circuito de 9 cachoeiras no entorno do Parque Estadual Dom Osório. Seu acesso é de nível leve, sendo necessário que os visitantes percorram apenas uma trilha de, aproximadamente, 1,5 km.

Chácara Paraíso das Águas

Com uma ampla área verde, a Chácara Paraíso das Águas é um espaço de lazer privativo que conta também com um córrego que forma pequenas quedas d’águas com piscinas naturais. Em sua extensão, a chácara oferece aos visitantes acesso à piscina, quartos com suítes climatizadas, churrasqueira e muito mais.

Cachoeira Campo Limpo (Parque das Bicicletas)

No sítio Recanto Clara Antônio (Parque das Bicicletas) você encontra uma série de quedas d’água que se formam ao longo de 700 metros do córrego São Miguel. São vários trechos para banho, que contam ainda com churrasqueiras e também aceitam pets.

Morro e cachoeira do Gavião

O Morro do Gavião é uma das trilhas preferidas dos ciclistas. Próxima à cidade, a trilha pode ser acessada pela rodovia do Peixe, que também dá acesso a balneários e vários restaurantes. Além disso, é por meio dela que os visitantes passam a ter acesso à cachoeira do Gavião, que possui 20 metros de queda e fica em meio a um vale.

Vale Encantado

No Sítio Vale Encantado você encontra diversas opções de lazer para a família, como lago, piscina, brinquedos para crianças, caiaques e ampla área verde. Além disso, para aqueles que passeiam pela região em busca de aventura, também é possível visitar a cachoeira do Gavião por uma trilha bastante acessível.