Veja os 10 influencers que mais lucram com o Instagram

O Instagram é uma das principais redes sociais do mundo, sendo a 3ª colocada entre todas as redes sociais mais usadas – somente atrás do Facebook e Youtube. Com mais de 1 bilhão de usuários, e um tempo médio gasto no aplicativo de 29 minutos por dia, o Instagram se tornou uma ferramenta importante para as marcas divulgarem os produtos e serviços.

Com isso, surgiram os influencers – perfis que podem atingir centenas de milhões de seguidores e que podem faturar mais de R$8 milhões por um único post divulgado na rede, segundo um estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br por meio da união de dados obtidos pela Statista e Hopper sobre a remuneração dos influencers.

Confira abaixo a lista dos 10 influencer mais bem pagos por post no Instagram :

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo é o perfil que tem o custo por post mais caro no mundo. Para anunciar, as marcas precisam desembolsar R$8.020.000 por post. Em segundo lugar está o ator Dwayne Johnson (mais conhecido como “The Rock”), que cobra em média R$7.615.000 por post. Já na terceira colocação, está a cantora Ariana Grande, com um faturamento de R$7.550.000 por post.

Ao analisarmos o topo do ranking, encontramos um padrão: a grande maioria são cantores, celebridades ou atletas. Por aparecerem mais na mídia, estas personalidades passam a ser reconhecidos mundialmente, e com isso conseguem agregar com maior facilidade uma maior quantidade de seguidores.

Porém, a quantidade de seguidores não é o único fator levado em consideração para a precificação de um post na rede. Uma métrica bem utilizada na indústria para analisar o real valor entregue, é o fator de engajamento – quantidade de seguidores que curtem e comentam cada post publicado. Assim, é possível encontrar perfis com uma quantidade de seguidores menor, mas com um valor maior cobrado por post.

Remuneração por post no Brasil

O Brasil é o 3º país que mais utiliza o Instagram (só atrás da Índia e Estados Unidos), e já existem muitos influencers que vivem somente da remuneração da rede social.

Segundo o estudo, no Brasil a remuneração média por post inicia com R$50 para perfis com 1.000 a 5.000 seguidores. Para perfis com 20.000 a 100.000 seguidores o valor cobrado por post sobe para R$1.000 a R$10.500. Por fim, para perfil com mais de 1 milhão de seguidores, o valor por post se inicia a partir de R$75.000.

Ao levar em conta somente os brasileiros, o Neymar está em primeira colocação cobrando em média R$4.120.000 por post no Instagram. O Ronaldinho Gaúcho está na segundo posição, com um faturamento de R$1.505.000 por post. O ator Caio Castro recebe em média R$750.000 por post, e está na terceira posição. E por fim a Camila Coelho e Gracyanne Barbosa, cobram em média R$150.000 e R$120.000 por post, respectivamente.

Fonte: Statista, CupomValido.com.br e Hopper