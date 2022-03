Veja quatro dicas de trajetos para descobrir Recife pedalando

Nos últimos meses, um dos serviços que vem contribuindo com a evolução da mobilidade na cidade de Recife é o bike PE, sistema de bikes compartilhadas realizado pela Tembici, com patrocínio do Itaú Unibanco.

Para proporcionar a quem pedala uma experiência ainda mais completa e eficiente, a empresa de aluguel de bicicletas lançou uma nova funcionalidade de rotas. A solução apresenta aos ciclistas os melhores trajetos, promovendo a bicicleta como opção acessível de transporte e que interage com a cidade.

Para usar a novidade com as bikes “laranjinhas” do Itaú, o usuário informa no app “de onde?” está indo e “para onde?” vai. Em seguida, o app mostra o melhor caminho, considerando a estação mais próxima com bicicletas compartilhadas disponíveis. Após a chegada no local informado, ele também calcula a parada mais próxima e indica o caminho até as estações que estão disponíveis para a devolução da bike.

Confira opções de rotas fora do tradicional para curtir e descobrir a cidade por um novo ângulo:

Do Recife Antigo (Praça do Arsenal) à Orla de Boa Viagem

Uma rota que tem início em um polo cultural e termina na praia. No Recife Antigo tem vários museus e pontos de lazer e cultura: Museu do Frevo, Centro Cultural Cais do Sertão, Marco Zero, Paço Alfândega, etc. Recomenda-se essa rota de domingo, por ter ciclofaixa de lazer durante todo o percurso.

Parque da Jaqueira até Recife Antigo

O Parque da Jaqueira é um dos mais famosos da cidade, a dica é pedalar até o Boulevard Rio Branco, no Recife Antigo. No Boulevard, recomenda-se aproveitar as mesinhas na calçada para finalizar a tarde de pedal tomando um refresco com vista para o Marco Zero e para o mar. Lá tem vários restaurantes para aproveitar.

Do Sítio Trindade até Parque Treze de Maio

Em Casa Amarela, além da oportunidade de conhecer ruínas do Antigo Arraial de Pólvora do Bom Jesus, tem a opção de lazer e caminhada na pista de cooper. O trajeto todo tem ciclofaixa até o Parque da Jaqueira. Aproveite para tomar uma água de coco. Após um descanso, vá até o Parque Treze de Maio, e finalize o passeio nos bares descolados da Rua Mamede Simões.

Mercados públicos de Recife

Você sabia que tem estação BikePE em 7 mercados públicos de Recife? São eles: Mercado Boa Vista (Estação 17 Igreja de Santa Cruz), Mercado da Encruzilhada, Mercado Eufrásio Barbosa, Mercado Casa Amarela, Mercado da Madalena, Mercado do Cordeiro e Mercado Novo Água Fria. Que tal tirar um dia ir pedalando de um em um para conhecer as especiarias de todos?

DICA EXTRA!

Roteiro áudio guiado da La Ursa Tours

A La Ursa Tours, primeira bike tour regular do Recife, desenvolveu e lançou o projeto Rolé no Coração do Recife. Nesse rolé, por meio de um passeio turístico, áudio guiado, os recifenses e seus viajantes já podem descobrir (e redescobrir) o centro da capital pernambucana de maneira ativa e independente. E os ciclistas podem usar as bikes compartilhadas para isso!

Os trajetos escolhidos trazem muitas informações, curiosidades e recomendações de lugares fortalecendo a cultura e o comércio local. O app acessa a localização do ciclista, via GPS, e aciona os áudios de forma automática, sem necessidade de pegar o celular, ao chegar no ponto de interesse.