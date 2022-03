Veja seis filmaços que estreiam esta semana e vão fazê-lo ficar grudado na TV

A programação da Netflix está em constante transformação para você nunca se sentir entediado. Apenas nesta semana, o streaming inclui seis novos filmes no catálogo e atualiza algumas temporadas de suas séries favoritas. Para te manter por dentro do que chega ao longo desta semana, a Revista Bula traz as sinopses desses títulos para você selecionar o que não quer perder. Então, chegue para cá e confira as novidades do streaming dos últimos dias. Destaques para “O Bombardeio”, de 2022, de Ole Bornedal; “O Projeto Adam”, de 2022, de Shawn Levy; e “Prazer, Kalinda”, de 2021, de Katarzyna Klimkiewicz. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Bombardeio (2022), Ole Bornedal

O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. No entanto, o ataque teve trágicas consequências quando uma das bombas caiu nas proximidades da Escola Francesa, levando os soldados a acreditarem que a instituição de ensino era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, das quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados na sede da Gestapo.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy

Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

Prazer, Kalinda (2021), Katarzyna Klimkiewicz

Na Polônia de 1960, Kalina Jedrusik é uma atriz de sucesso com personalidade progressista. Em uma época em que as mulheres devem ser caseiras, enquanto os homens se divertem, Kalina é uma mulher feliz e que não se preocupa em seguir as expectativas da sociedade. No auge de sua popularidade, ela atrai a luxúria dos homens e o desdém das mulheres, que não ousam ser livres como ela. No entanto, quando Kalina rejeita um diretor de televisão, ela enfrenta uma suspensão e tem de ser forte para se manter firme ao que acredita e sem se curvar e pedir desculpas por ter suas próprias vontades e opiniões.

Olhar Invisível (2010), Diego Lerman

Maria é uma jovem professora de ensino médio, que controla sua classe de adolescentes com rigidez e severidade. Sua postura é aprovada pelo coordenador da escola, o senhor Biasutto, uma figura sinistra e repressiva. Nesta escola de elite, os alunos seguem como zumbis as normas absurdamente rígidas. No entanto, por trás da fachada perfeita de Maria, há algumas rachaduras. Por exemplo, quando ela desenvolve um romance com um dos alunos, enquanto permite que Biasutto a corteje fora da escola.

O Céu de Suely (2006), Karim Aïnouz

Hermila é uma jovem de 21 anos, criada em uma cidade no interior do Nordeste. Após engravidar, ela parte com o namorado para São Paulo, onde tenta encontrar uma vida melhor. Após frustrar suas expectativas na cidade grande, ela retorna para casa e espera pelo companheiro, que jamais retorna. Abandonada, ela decide adotar o pseudônimo de Suely e realizar uma rifa para juntar dinheiro e partir para outro lugar onde possa ter mais chances. No entanto, o prêmio é seu próprio corpo. A aposta provoca um grande alvoroço na cidade, principalmente entre seus familiares.

Cidade Baixa (2005), Sérgio Machado

Deco e Naldinho trabalham com frete em um barco à vapor que compraram juntos, o Danny Boy, e estão a caminho da Cidade Baixa de Salvador. Em uma parada em Cachoeira, eles acabam em uma briga envolvendo uma aposta de rinha de galo e Naldinho é esfaqueado. Durante a fuga, os amigos são ajudados pela stripper Karinna, que deseja chegar em Salvador para o carnaval, onde acredita que encontrará um estrangeiro rico. Durante a viagem, Deco e Naldinho se apaixonam pela mulher e eles acabam envolvidos em um triângulo amoroso.