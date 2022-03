Velasquez é preso acusado de tentativa de homicídio nos EUA

Cain Velasquez, ex-campeão do UFC, foi preso e acusado de tentativa de homicídio após, supostamente, se envolver em um tiroteio. A polícia local confirmou que um tiroteio ocorreu na última segunda-feira (28), um homem foi baleado, ele foi transportado para o hospital com ferimentos sem risco de vida e que o suspeito da ação (Velasquez) foi detido. A informação foi divulgada pela emissora ‘NBC Bay Area’.

A razão para o suposto crime ainda é desconhecida. De acordo com os registros, Cain Velasquez se encontra preso sem fiança na cadeia do Condado de Santa Clara, no estado norte-americano da Califórnia. Agora, o ex-campeão do peso-pesado do UFC deve comparecer ao tribunal nesta quarta-feira (02).

Cain Velasquez, tem 39 anos, e se aposentou do octógono há quase dois anos. Ele foi campeão do UFC duas vezes entre 2010 e 2015. Sua última luta na organização foi em 17 de fevereiro de 2019, quando foi nocauteado por Francis Ngannou. Desde sua aposentadoria do MMA, o americano estava focado no wrestling profissional, com passagens na luta livre mexicana e pelo WWE.