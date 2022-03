Vereador cobra implantação de chip em animais para evitar abandono

O vereador Adonias Fernandes protocolou uma indicação nesta segunda-feira (8) cobrando a implantação de chip em animais domésticos de Rondonópolis. O Projeto de Lei N° 9200, de autoria de Adonias, que estabelece normas para posse responsável dos animais domésticos com identificação por meio de chip, esterilização e outros é de 20 de Abril de 2017 e o parlamentar cobra a implantação.

A justificativa do vereador é evitar o abandono, já que está acontecendo muito no município e que apesar de não se ter uma estimativa de quantos animais vivem em situação de rua na cidade, há muitos registros de solturas de animais que precisam ser combatidos. “As Ongs de animais estão ficando sobrecarregas e os donos abandonam os bichos no momento em que eles mais necessitam. Quando o animal adoece ou envelhecem, preferem soltar do que tratar”, explica o parlamentar.

De acordo com Adonias o monitoramento pode facilitar a identificação de responsáveis por maus-tratos. “A microchipagem tem como missão o controle populacional de cães, além de estar relacionada à própria segurança do animal. Com apenas um leitor é possível identificar endereço e telefone do proprietário do animal”, afirmou.

A implantação do dispositivo é simples, por meio de uma agulha e não há necessidade de dar ponto. A indicação protocolada pelo vereador foi encaminhada ao prefeito José Carlos do Pátio, para a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque e para o Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). O vereador aguardar uma resposta.