Vereador reclama de “imposição” do MDB para apoiar pré-candidato à AL

O vereador por Rondonópolis, Investigador Gerson (MDB), reclamou à imprensa sobre o que chamou de “imposição” das lideranças emedebistas municipal e estadual a militantes e políticos filiados ao partido. Da cúpula, a “ordem” é clara: apoiar a candidatura à reeleição do atual deputado estadual Thiago Silva (MDB) em 2022.

Gerson não só é contra o modus operandi emedebista como deixa claro: “Quero ser coerente. Quem me elegeu foi a população. Sair do partido eu não saio, mas não vou aceitar este tipo de coronelismo”. Sobre Silva, completa: “O deputado Thiago Silva não terá o meu apoio. Não tenho nada contra ele, até espero que saia vitorioso nestas eleições, mas que caminhe com as próprias pernas. Sem o meu apoio”.

Neste momento, Gerson afirma que não tem nomes no radar. Tende a apoiar, inclusive, nomes do MDB. Exceto Thiago Silva. Perguntado sobre uma possível punição por parte das lideranças emedebistas após as declarações públicas, Gerson disse que está “disposto a encarar”.

Escanteado

Na conversa, o vereador demonstrou certa mágoa com a postura do deputado estadual em relação à sua campanha, em 2020. “Participei da caminhada eleitoral do deputado, desde o início. Fizemos muitas reuniões lá atrás. Mas não sinto que toda a dedicação tenha sido retribuída. Ele [Thiago Silva] não pensou nisso quando me elegi vereador”, disse Gerson.

Gerson se queixa, ainda, da suposta ausência de Silva ao longo dos seus quase dois anos de vereança. “Procurei ir a Cuiabá neste tempo, levar nossas demandas, e fui recebido. Mas o deputado esteve uma única vez em meu gabinete, justamente agora”, argumentou.

Adonias

Outro vereador emedebista que já declarou seu apoio em 2022 foi Adonias Fernandes, que também não deverá se desdobrar em prol da reeleição de Silva. O parlamentar reafirmou nesta semana que seguirá junto ao projeto da atua deputada estadual Janaína Riva (MDB), que, ao que tudo indica, deverá permanecer na sigla para a disputa eleitoral.