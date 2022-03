Vereador sugere uso facultativo de máscaras em ambientes públicos e privados de Rondonópolis

À reportagem, o vereador Adonias Fernandes (MDB) defendeu a utilização facultativa de máscaras em ambientes públicos e privados, abertos ou fechados, de Rondonópolis. Para o parlamentar, a obrigatoriedade do uso da proteção facial, a reboque da decisão tomada pelo Governo do Estado, pode também ser revista por parte do Executivo Municipal.

Fernandes disse que percorreu algumas das ruas e estabelecimentos comerciais, especialmente na região central, na última semana, perguntando à população a opinião quanto ao uso obrigatório. “O que percebi é que a população está bem dividida, o que acaba sendo ruim. A Covid-19 é uma realidade com a qual nós convivemos e ainda vamos conviver e aprender por muito tempo, independentemente de qualquer obrigação”, argumenta.

Na linha do “usa quem quer”, Fernandes pontua, ainda, o índice vacinal do município como fator que permita a flexibilização. “Rondonópolis deu exemplo. É umas das cidades que mais vacinou sua população, até mesmo no comparativo nacional”, diz. “Não cabe a mim, enquanto vereador, formalizar essa questão com um projeto de lei, por exemplo. Minha intenção foi apenas a de provocar o debate junto a secretária Municipal de Saúde e o nosso Comitê Gestor de Crises, para que pendemos na flexibilização como uma possibilidade e o uso de máscara como uma opção de cada cidadão”.

Nas redes sociais, o debate levantado por Adonias, de fato, dividiu as opiniões. Abaixo algumas “Chega de autoritarismo, essa máscara é apenas hipocrisia” disse uma internauta. “Rondonópolis ainda tem casos de covid. Vou continuar usando máscara sim”, rebateu outra. “Sorriso, Nova Mutum, entre outros municípios já se adiantaram. E Roo?”, lembrou, ainda, uma seguidora. “Imaturo parar de usar máscara por enquanto”, novamente a resposta.

Os comentários foram postados em um post do dia 7 de março, data em que o Governo do Estado revogou o Decreto e desobrigou o uso de máscara em todo o território mato-grossense. “Agora cabe aos prefeitos definirem se mantém ou não a medida, levando em consideração as questões sanitárias dos municípios”, lembrou na postagem o vereador.

Em Rondonópolis, a utilização de máscara de proteção continua obrigatória tanto nos espaços públicos quanto privados, abertos ou fechados, do município. A determinação consta no atual Decreto Municipal número 10.721/22. Ainda não há previsão de uma nova reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus para debater o assunto.

Rondonópolis não está sozinha. A obrigatoriedade do uso de máscaras segue em todos os municípios cujas deliberações municipais atendam a medidas mais restritivas. Isso porque, em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que no caso de divergências entre Decretos estaduais e municipais, como ocorre, vale sempre o mais restritivo. Neste caso, o da Prefeitura. Quando da revogação, o próprio Governo do Estado reconheceu a autoridade municipal na decisão sobre o tema. “Competirá aos gestores municipais a decisão sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados, tendo como base as circunstâncias sanitárias locais”, disse em nota.

Casos

Segundo o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado ontem (22), Rondonópolis chegou ao décimo dia sem mortes por Covid-19. Até a manhã desta quarta-feira (23), três novos casos da doença haviam sido registrados no município.

Desde o início da pandemia, ocorreram em Rondonópolis 973 mortes. Ainda há na cidade 157 pessoas com casos ativos da doença. Destas, nove estavam hospitalizadas e 148 cumprindo isolamento domiciliar.

Ainda conforme o boletim, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas segue em 25%. Um total de cinco pessoas internadas -quatro na Santa Casa e uma no Hospital Municipal de Retaguarda- para 15 leitos disponíveis.