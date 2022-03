Vítima cai em golpe e Polícia Civil de MT recupera R$ 67 mil

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou R$ 67 mil subtraídos de uma vítima do golpe do intermediador de vendas, ocorrido no município de Palmas, estado do Tocantins.

As investigações iniciaram no dia 16 de março, quando as vítimas procuram a Delegacia de Palmas para relatar que haviam caído em um golpe. Segundo informações, um falso corretor replicou um anúncio de venda de camionete publicado na internet, ocasião em que um suspeito apareceu para olhar o veículo e combinou com a vítima de irem ao cartório para realizar a transação de compra.

Somente após a transferência dos valores, as vítimas descobriram que haviam caído em um golpe. Com informações da conta bancária para a qual foi transferido o valor, a Polícia Civil do Tocantins entrou em contato com a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) que bloqueou R$ 67 mil transferidos pela vítima.

Após algumas providências de praxe junto à agência bancária, os valores foram restituídos para a conta da vítima.