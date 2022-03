Viva a escola

Em 15 de março se comemora o Dia da Escola, este espaço em que se inicia a aprendizagem de ler e escrever, onde se tem acesso ao conhecimento produzido pelo homem e onde se dá, geralmente, o início da socialização de uma criança. Mais que o espaço, podemos conceituar a escola como conjunto de aparelhos e recursos (pedagógicos e humanos) que visam a promover o processo de ensino-aprendizagem.

Florestan Fernandes, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Maria Nilde Mascellani e Anísio Teixeira estão entre os principais educadores brasileiros; todos defensores da escola como a mais alta instituição da república. Sobre isso, inclusive, quero me deter na contribuição que este último, Anísio Teixeira, deixou para escola.

Este baiano de Caetité desenvolveu um sistema educacional baseado na formação integral do aluno. Para ele, o aprendiz deveria receber informação (matemática, biologia, língua portuguesa etc) e formação humana ética, moral e cívica, política, financeira etc). Para tanto, estabeleceu as escolas em tempo integral, um modelo que foi reproduzido até no exterior.

Depois da Guerra da Coreia (1950-1953), a Coreia do Sul implantou o sistema de ensino desenvolvido por Anísio de Teixeira, e continua a mantê-lo e aprimorá-lo até os dias atuais. Nós, não. Como resultado, a Coreia do Sul é hoje o país de maior porcentagem de graduados em faculdades entre os países da OCDE (o “clube” dos países ricos). Não à toa, o trabalhador sul coreano é um dos mais produtivos do mundo. Sem contar na alta tecnologia da indústria daquela península. Mascas como Hyundai, Samsung, LG Eletronics se espalharam pelo globo, produtos que evidenciam o alto nível de desenvolvimento educacional do país.

Nós, que criamos este modelo educacional (e não o aplicamos), ao contrário, pouco temos a apresentar. Somos uma nação gigante; mas, sem educarmos nosso povo, não alcançaremos a grandeza para a qual estamos destinados. A falta da escola de qualidade está atrasando o país. No dia da escola, quero citar o jornalista Joelmir Beting, que disse: “Os países desenvolvidos não têm boas escolas porque são ricos. São ricos porque sempre tiveram boas escolas”. Viva a escola!