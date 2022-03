Wellington confirma lançamento de pré-candidatura de Bolsonaro ao Planalto no próximo domingo

Atual senador e pré-candidato à reeleição em 2022, o líder do PL em Mato Grosso, Wellington Fagundes utilizou suas redes sociais para confirmar o ato de lançamento oficial da pré-candidatura de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto no próximo domingo (27). O ato ocorrerá em Brasília.

Fagundes é um dos principais articuladores do projeto “Bolsonaro 2022” em Mato Grosso e deverá lidera a comitiva estadual rumo ao lançamento na capital federal. “Domingo será um grande dia”, disse o senador.

Ainda segundo Fagundes, o ato contará com a filiação de outras lideranças que também estarão no time de Bolsonaro nas eleições deste ano. “Recebemos com alegria o convite para ser um dos coordenadores do evento de lançamento da campanha de nosso presidente Bolsonaro, aqui em Mato Grosso. Além disso, vamos mobilizar nosso grupo para também filiar novas lideranças que irão caminhar conosco na campanha deste ano”, completou.