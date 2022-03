Weverton pode perder três jogos no mata-mata do Paulistão

Weverton, goleiro do Palmeiras, pouco depois de ajudar na vitória do Choque-Rei, contra o São Paulo, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista, voltou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira e vai desfalcar o Alviverde no estadual.

Aos 34 anos e com recordes e títulos no Verdão, é nome certo na lista do técnico do Brasil desde que foi campeão olímpico. Além do goleiro, havia a expectativa do meia Raphael Veiga fazer parte dos 26 convocados de Tite, e o treinador comentou as chances do atleta.

“Um dos aprendizados que o tempo tem me dado como técnico é não fechar possibilidades reais, que elas acontecem. Tem atletas de alto nível que vão se afirmando, se consolidando e evoluindo ao longo do tempo. Nós, responsáveis por esse comando, temos que deixar aberto, senão fica um pré-conceito, e eu luto contra o pré-conceito, contra a ignorância, então é procurar evoluir de algum aspecto, estudar. Cobro esse tipo de comportamento conosco, é a índole dessa comissão técnica ter esse melhor acompanhamento. Um dirigente surpreendeu, fez uma confissão para o Juninho: ‘Pô, vocês querem saber de tudo sobre o cara?’. Sim, queremos saber tudo, é a nossa função. Em termos médicos e clínicos, táticos e técnicos, da função que ele pode exercer.”

Por ser convocado para as rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no Catar 2022, Weverton será desfalque em jogo das quartas do Paulistão e pode ser também da semifinal, programados para os dias 23 e 27, respectivamente. Além disso, o jogo de ida da decisão estadual está marcada para o dia 30.

Quanto ao Brasil, vai enfrentar o Chile no dia 24 de março e a Bolívia no dia 29, pelas Eliminatórias.