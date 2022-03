ZÉ, O SOCIALISTA

José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele está em casa! Desde o início de sua carreira política, como vereador em Rondonópolis, ele já exibia traços de atuação próprios da esquerda brasileira.

Fundado em 1985, o PSB arregimentou parte da esquerda desgostosa com o PT e o PDT, e integrou a “Frente Brasil Popular” ao lado de PT e PCdoB para lançar Lula pela primeira vez candidato à presidência. Mas foi nos anos de 1990 que o partido ganhou uma referência nacional em seus quadros com Miguel Arraes, saído do então PMDB.

Esse namoro entre o PSB e Lula terminaria com o ingresso de Anthony Garotinho no partido, que lutou para disputar a eleição para presidente em 2002, declarando-se oposição ao PT. Com a saída de Garotinho dos seus quadros, porém, a sigla se reorganizou e cunhou outra liderança nacional, Eduardo Campos, neto e herdeiro político de Arraes, que morreu em 2014 de acidente aéreo, em plena corrida presidencial.

Desde então, o partido se fragmentou nacionalmente e, em cada região ou estado, lideranças muito distintas têm surgido. É assim que, em Mato Grosso, o deputado estadual Max Russi foi reconduzido à presidência do partido. Ainda que seja muito popular no vale do São Lourenço, sua base eleitoral, Russi não tem muito a ver com as causas socialistas que o PSB carrega. Já José Carlos do Pátio tem, por assim dizer, mais a “cara” da agremiação.

Mas Russi poderá estar em uma “saia justa”, inclusive, caso o partido forme chapa com Lula, indicando mesmo Geraldo Alkmin para seu vice (isso já parece certo nos bastidores). Pior ainda será se a federação de partidos que o PT quer construir com o PCdoB e o PSB realmente se concretizar. É que, neste caso, ele teria que, obrigatoriamente, prestar apoio a Lula e a um eventual candidato seu ao governo no estado, frustrando os planos do deputado em prestar apoio à reeleição de Mauro Mendes (UNIÃO).

Já o prefeito de Rondonópolis ficaria muito à vontade para isto. Ele tem se declarado apoiador do petista e quer construir um palanque para Lula em Mato Grosso. Claro que Zé e Russi vão se trombar dentro do PSB. E, diferentemente de uma carga de arame, não vão se “ajeitar” no caminho. O embate entre eles tende a ser mais parecido com a colisão entre dois planetas. Pobres satélites que aos seus redores orbitam.