110 anos do naufrágio do Titanic: veja 7 curiosidades sobre a tragédia

O naufrágio do famoso navio Titanic completa 110 anos nesta quinta-feira (14). O navio considerado “inafundável” pelos engenheiros da época foi objeto de muitos estudos pelo mundo, assunto de vários documentários e inspiração para o filme de James Cameron, vencedor do Oscar de 1998.

1 – Recorde de velocidade e prêmio “Fita Azul”

O Titanic foi construído em 1909 para ser o navio mais seguro de sua época. Além disso, havia um grande interesse da companhia britânica White Star Line de vencer o prêmio “Fita Azul”, que contemplava o navio de passageiros que fizesse em menor tempo o trajeto entre a Europa e os Estados Unidos.

2 – A viagem

Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos, levando cerca de 2.200 passageiros.

O professor Alexandre Alho, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que havia uma grande disputa entre as companhias marítimas da época, e de nações como Inglaterra e Alemanha, para projetar uma embarcação que fosse referência para a engenharia em uma época em que os primeiros aviões tinham feito apenas voos de teste e de curtas distâncias.

“Naquele momento, os navios de passageiros representavam a maior obra de engenharia da humanidade”, conta o engenheiro.

Em meio ao grande fluxo migratório entre a Europa e os Estados Unidos no início do século 20, as pessoas se interessavam em viajar em um navio rápido e grandioso, o que atribuía um aspecto comercial e social à embarcação moderna.

“Era a viagem de uma vida, em que as pessoas não tinham passagem de volta e queriam que a travessia fosse memorável”, ressalta Alho.

Os aposentos dos passageiros a bordo eram divididos em três classes: a primeira, com representantes da alta sociedade; a segunda, composta de passageiros em emergência econômica; a terceira em sua maioria levava imigrantes e trabalhadores.

3 – O iceberg

Para conseguir concretizar o objetivo de conquistar a “Fita Azul”, o navio deveria chegar aos Estados Unidos em uma velocidade recorde, portanto no menor tempo possível. Segundo o professor da UFRJ, esse aspecto foi um dos principais para o naufrágio da embarcação.

As autoridades da época ligadas à companhia britânica White Star Line não autorizaram o comandante Edward Smith a diminuir a velocidade quando receberam a notícia de que um grande iceberg estava próximo.

“Um navio em alta velocidade enfrenta grande dificuldade para conseguir desviar de um obstáculo. Quando viram o iceberg era tarde demais”, explica Alho.

A colisão provocou um rasgo de mais de 100 metros no casco da estrutura, que demorou menos de três horas para afundar completamente.

4 – Tecnologia

O especialista explica que o Titanic foi construído com uma tecnologia de compartimentos, entretanto a inovação foi feita de forma incompleta, já que não estava presente em toda a estrutura. Os engenheiros fizeram um projeto para que se a água entrasse no casco, não fosse capaz de passar para as divisões seguintes e provocar o naufrágio.

“A premissa errada foi imaginar que se a água entrasse, atingiria poucos compartimentos, mas na realidade o rasgo no casco foi tão grande que atingiu vários. Com a grande entrada de água, a embarcação perde espaço de flutuação e afunda.”

Para ele, mesmo se a tecnologia estivesse presente em todo o navio, poderia não conseguir conter a gravidade dos danos causados no casco.

Além das questões relacionadas à construção do navio, a tecnologia da época era muito limitada em relação à que temos atualmente. Com a ajuda de radares, o iceberg seria detectado com bastante antecedência. Os navios modernos são muito mais preparados para situações de risco, assim como a tripulação recebe treinamento intenso.

5 – Botes

Outro aspecto importante em relação ao naufrágio é o número de botes no navio. De acordo com a Reagan Library Education, o Titanic tinha apenas 20 botes salva-vidas, número insuficiente para salvar todos os passageiros. Havia cerca de 2.200 pessoas na viagem, mas os botes tinham espaço para apenas 1.178 pessoas.

Além de terem espaço insuficiente, essas embarcações adicionais foram lançadas ao mar com poucos passageiros, um deles com 20 pessoas, sendo que a capacidade era de 65. Entre os passageiros, 706 conseguiram sobreviver ao naufrágio.

“A grande tecnologia do navio fez com que as autoridades da época reduzissem a quantidade necessária de botes salva-vidas, o que foi um grande erro. As pessoas que estavam fora dos botes morreram de hipotermia, já que a temperatura da água do mar estava muito baixa.”