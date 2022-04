3 cafeterias instagramáveis para conhecer em São Paulo

Vai visitar São Paulo e não vê a hora de atualizar as redes sociais com as fotos novas? Saiba que a cidade conta com opções de cafeterias que, além de um cardápio super saboroso, ainda oferecem aos visitantes uma decoração que deixa qualquer um apaixonado.

Confira, abaixo, 3 opções de cafeterias instagramáveis para conhecer em SP:

1. Café Cherie

Localizada no Jardins, em São Paulo, o café cherie tem uma temática pra lá de encantadora: tudo é cor-de-rosa. O aconchegante espaço, possui um menu variado onde é possível tomar desde um simples (ou quase simples) cafézinho, até um almoço ou brunch. A decoração é repleta de espaços feitos justamente para que os clientes façam uma parada estratégica para as fotos, com cenografia toda rosa, com neons e até mesmo um balanço.

2. Saint Decor Café Bistrô

O Saint Decor conta com uma linda fachada, que garante fotos incríveis. No entanto, seu interior também oferece maravilhosas surpresas, com uma decoração delicada e músicas francesas ao fundo. Além do café, a lanchonete também serve um almoço delicioso e super caprichado! Vá com tempo para apreciar o momento.

3. Coffee Lab

O Coffee Lab é um verdadeiro laboratório do café, em que os grãos selecionados são testados até obter o blend perfeito. Por lá, os visitantes podem experimentar um dos rituais de degustação presentes no cardápio, mas, para aqueles que preferem não arriscar muito nos sabores, a casa oferece ótimos macchiatos ou cappuccinos feitos à moda italiana.