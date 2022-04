4 milhões de pessoas podem sacar benefício de até R$ 1 mil

O governo federal liberou um novo benefício para quem possui saldo acumulado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Trata-se do saque extraordinário do FGTS no valor de até R$ 1 mil. Até o momento, 4 milhões de trabalhadores foram autorizado ao resgate do dinheiro.

A medida faz parte do Programa Renda e Oportunidade, que se configura como um pacote de ações voltado para a geração de renda e aumento do poder de compra dos brasileiros. A previsão é que a nova modalidade de retirada do fundo beneficie mais de 40 milhões de pessoas.

Qual o valor máximo de saque?

De acordo com as regras do programa, cada trabalhador poderá sacar de contas vinculadas a quantia máxima de R$ 1 mil. Ou seja, cada CPF poderá retirar apenas esse valor. Se o saldo em conta for menor, o saque será equivalente.

Quem pode participar do saque extraordinário do FGTS?

Basicamente, qualquer pessoa que tiver conta vinculada ao FGTS, seja ativa ou inativa, poderá sacar. Isso inclui desempregados, negativados e empregadas domésticas.

Por outro lado, os saques estarão bloqueados para quem utilizou o saldo do FGTS como garantia em operações de crédito, a exemplo, a antecipação do saque-aniversário.

Quando vou receber o benefício do FGTS?

Se você possui saldo no FGTS e atende as condições relacionadas à modalidade, o governo federal estabeleceu datas de liberação dos recursos com base no mês de nascimento, a saber:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

Nascidos em fevereiro: 30 de abril

Nascidos em março: 04 de maio

Nascidos em abril: 11 de maio

Nascidos em maio: 14 de maio

Nascidos em junho: 18 de maio

Nascidos em julho: 21 de maio

Nascidos em agosto: 25 de maio

Nascidos em setembro: 28 de maio

Nascidos em outubro: 1º de junho

Nascidos em novembro: 08 de junho

Nascidos em dezembro: 15 de junho

Como observado acima, os pagamentos acontecem até o dia 15 de junho. Porém, o beneficiário poderá resgatar o dinheiro até o dia 15 de dezembro. As movimentações acontecem por meio de conta no aplicativo Caixa Tem.

Os trabalhadores que não tiverem uma conta na plataforma, a Caixa Econômica Federal declarou que vai abrir uma em nome do titular do dinheiro.

Vale destacar que o saque é opcional e quem não quiser pode informar a decisão à Caixa ou então aguardar a devolução do dinheiro à conta vinculada conforme o calendário.