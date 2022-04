48ª Exposul é lançada oficialmente e grade de shows é divulgada

O lançamento oficial da 48ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul), aconteceu na manhã desta terça-feira (19) durante uma coletiva com a imprensa, diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis (MT) e parceiros, no Parque de Exposições.

O evento acontece do dia 8 a 13 de agosto e mantém o mesmo formato de edições anteriores.

Conforme foi divulgado pelos organizadores do evento, na quarta-feira (10) o show fica por conta da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, na quinta-feira (11) Henrique e Juliano, na sexta-feira (12) Eduardo Costa e no sábado (13), fechando com chave de ouro, Simone e Simaria e Hugo e Guilherme.

O público estimado para o evento é de 200 mil pessoas. Em 2019, ano em que ocorreu a última Exposul, o evento contou com 289 marcas de expositores.

“É uma alegria estar retornando com a Exposul após 2 anos. A gente sabe que é uma festa tradicional que movimenta o comércio, a comunidade, todo mundo em Rondonópolis sabe a importância que a Exposul tem. Não é atoa que há 48 anos ela é realizada, então essa alegria a gente quer dividir com a população de Rondonópolis” explica o presidente do Sindicato Lucindo Zamboni.

O evento reúne palestras técnicas, torneios leiteiros, tradicional cavalgada, exposição de maquinários e novas tecnologias, além de leilões, shows artísticos e outras atrações.

Na segunda-feira (8) a abertura acontece com o show Católico de Davidson Silva e na terça-feira (9) show Gospel com Fernandinho. A entrada é 2kg de alimentos que serão doados para instituições filantrópicas na cidade.

Os passaportes começam a ser vendidos no valor de R$ 150,00 e os ingressos individuais a R$ 140,00 a inteira e R$ 70,00 a meia, no primeiro lote.