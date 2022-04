7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos acontece em abril

Depois de dois anos com encontros suspensos devido à pandemia da Covid-19, o Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) de Águas de Lindóia anuncia sua retomada. A 7ª edição do evento está marcada para os dias 21 a 24 de abril de 2022 e espera receber em média 400 mil pessoas.

Ao todo, serão mais de 800 veículos expostos e 700 modelos disponíveis para venda. Além dos clássicos, a exposição apresenta uma ampla diversidade de estilos que vão dos originais até os customizados (hot rods, streets e até os Gigantes Caminhões antigos fazem parte da exposição). Entre os destaques do evento, estão o concurso de elegância e a maior feira de peças, antiguidades e artigos para restauração da América Latina.

O espaço de quase 70 mil m² também conta com uma praça de alimentação completa com mais de 1500 m² para atender o público, além de 450 estandes com peças para restauração, memorabília, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos antigos, antiguidades em geral, entre outras atrações.

“Águas de Lindóia já é sinônimo de carros antigos e há anos recebe colecionadores e entusiastas do gênero que vêm de diversas partes do país conferir o evento”, afirma Junior Abonante, um dos organizadores do EBAA.

O evento cumprirá todas as determinações de prevenção da Covid-19, seguindo o decreto 65.897 do Governo do Estado de São Paulo. É obrigatório o uso de máscaras e a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), ou teste para Covid com resultado negativo, até 48 horas do tipo PCR ou 24 horas do tipo antígeno. Além disso, o evento vai disponibilizar álcool em gel em vários locais do espaço.

Como parte da programação, a 7ª edição do EBAA realizará, em parceria com a CIRCUITO DE LEILÕES, o 2º Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindóia.

Os expositores devem se inscrever no site (www.encontroaguasdelindoia.com.br). A entrada no evento é gratuita para visitantes durante todos os dias de visitação.