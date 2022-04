A cada dia que amanhece acontece um milagre, somos presenteados por Deus com uma nova chance para desfrutar de mais um dia de vida.

Ao acordar pela manhã você pode escolher perceber a beleza do novo dia, uma nova oportunidade ou escolher achar que é só mais um dia.

Uma chance de olhar pra trás e perceber que pra tudo há uma saída, mesma que seja uma única possibilidade, e isso traz muita esperança.

É uma nova chance de melhorar o que foi bom do dia anterior, de consertar aquilo que não foi tão bom assim. Agora mesmo estou tendo uma linda chance de colocar no papel meus pensamentos, minhas ideias, escrevendo este artigo.

A pesar de termos essa oportunidade todos os dias, às vezes insistimos em fazer tudo da mesma forma, sem inovar, sem pensar em algo diferente, sem nem mesmo percebermos a grandeza que é termos um novo dia.

Segundo a medicina o coração tem aproximadamente de 90 a 100 mil batimentos por dia. Considerando a média de vida de 76 anos, chegamos ao numero de 2,77 bilhões de batimentos cardíacos ao longo da vida. A cada batida que o coração dá ele está nos informando que temos um tempo de vida, e devemos aproveitá-lo ao máximo. O que passou passou, não volta mais. O único momento que está sob o nosso controle é o agora, o presente. Daqui a segundos já é passado, o momento em quando começou a ler este artigo já ficou no passado.

Então que tal aproveitar o momento presente, desfrutando ao máximo de cada detalhe, sendo agradecido desde uma xicara de café que você toma até os grandes feitos do dia?!

Desfrute da simplicidade do olhar de uma criança, do canto dos pássaros, do vento batendo no rosto, do sol esquentando a pele… Em tudo dai graças. Aproveite para sorrir mais, abraçar mais… dizer eu te amo para sua família. Arriscar enviar uma mensagem de texto a um amigo dizendo o quanto ele é importante pra você; passar na casa da mãe na hora do almoço e comer com ela aquela comidinha que só ela sabe fazer e que nos trás tanto aconchego, deixa o nosso coração quentinho.. O tempo não volta, e pode ser que amanhã você desejará ardentemente ter vivido o hoje com mais intensidade.

A beleza do novo dia é essa, de poder aprender, de viver mais… perceber que as batidas que seu coração deu até aqui foi para deixa-lo mais vivo, e ele faz isso por você sem você fazer nenhum esforço. Então que possamos aprender com este órgão que é o primeiro a ser formado quando somos gestados. Doemos mais, doemos mais amor, mais abraços, mais cuidado para que ao chegarmos a ultima batida do coração tenhamos a sensação de que valeu muito a pena!.

Seguimos assim ressignificando o ontem para viver o agora com mais liberdade.

Deus te abençoe e até a próxima.