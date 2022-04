A Cooperativa Sicredi Integração MT AP PA realiza assembleia em formato 100% digital

A Cooperativa Sicredi Integração MT PA AP realiza até a próxima segunda (11), a Assembleia 2022 para apresentar o resultado e conquistas referente ao ano de 2021. Iniciada no dia 4 de abril, no formato 100% digital, a assembleia também tem por objetivo integrar os seus mais de 65 mil associados para que possam participar ativamente da formulação de documentos e da tomada de decisões da cooperativa.

Todo o material discutido e apresentado na assembleia fica disponível online para que os associados possam conhecer as pautas propostas e deliberar. Para participar, basta acessar o site sicredi.com.br/assembleias, por meio de qualquer dispositivo com acesso a internet e se cadastrar. O prazo para registro dos votos termina no dia 11 de abril de 2022 às 18h, horário de Brasília.

De acordo com Marco Túlio Duarte Soares, presidente da Cooperativa Sicredi Integração MT AP PA, esse momento é importante para que cada associado registre o seu voto e ajude a decidir o futuro da Cooperativa.

“Estamos felizes em, mais uma vez, apresentar as conquistas de 2021. E mais felizes em saber que essas conquistas e resultados retornam para os associados e para a comunidade onde estamos inseridos. É na assembleia que os associados podem analisar nossos números em relação ao exercício de 2021, desde o balanço até aos relatórios de auditoria e proposta para destinação das sobras”, explica.

A Cooperativa Sicredi Integração MT AP PA atualmente está em 11 municípios do sul de Mato Grosso, em 6 cidades do Pará e em todo o estado do Amapá.

“Aqui o associado é o protagonista e pode participar das decisões. Desta forma, de um jeito democrático e transparente vamos juntos construir uma cooperativa cada vez mais forte e com isso teremos uma comunidade mais próspera”, reforça o presidente da entidade.

Caso algum associado tenha dúvidas sobre como participar da assembleia, basta enviar uma mensagem no WhatsApp Oficial do Sicredi no contato (51) 3358-4770 e escolher a opção “Assembleias 2022”.

Sobre a Cooperativa:

A Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA é uma instituição financeira cooperativa associada ao Sistema Sicredi S.A., comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua.

Com mais de 65 mil associados, a Cooperativa tem como área de atuação os seguintes municípios: