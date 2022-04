Abel Braga pede demissão e não é mais treinador do Fluminense

Chegou ao fim mais uma passagem de Abel Braga pelo comando do Fluminense. O treinador pediu demissão do Tricolor carioca nesta quinta-feira (28), poucas horas após o empate em 0 a 0 com o Unión de Santa Fé, pela Copa Sul-Americana.

O começo empolgou o torcedor do Flu: foram 12 vitórias consecutivas em jogos do Campeonato Carioca e da pré-Libertadores, mas o que parecia um futuro ótimo para o ano de 2022 não se concretizou. Pouco depois, o time foi eliminado nas penalidades pelo Olímpia, do Paraguai, na última fase da pré-Libertadores, e teve que se contentar com uma vaga na Sula.

O time ainda superou o poderoso Flamengo na final do Cariocão e conquistou o título que parecia improvável. Mesmo com a esperança renovada, os jogos seguintes não convenceram. Pelo Brasileirão foram três jogos, uma vitória, contra o Cuiabá, um empate, com o Santos, e uma derrota na última rodada para o Internacional.

Na Sul-Americana o time está em situação complicada, já que apenas o líder de cada grupo avança para a próxima fase. O Flu ocupa a terceira posição do Grupo H com quatro pontos em três jogos. Quem deve comandar o time nos próximos jogos é o auxiliar Marcão.