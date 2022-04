Ação conjunta entre PM e PC resulta em várias apreensões durante operação

Na tarde de 12 de abril Policiais Civis e Militares de Paranatinga/MT se uniram e desenvolveram uma operação de enfrentamento a facções criminosas.

Após um trabalho de levantamento de informações, os policiais partiram para os alvos nos bairros Flamboyant e Paraíso, locais onde realizaram as abordagens e localizaram um depósito de armas de fogo.

Ao adentrarem na residência, os policiais encontraram as armas de fogo em um fundo falso, na mesa da cozinha. O armamento encontrado bate com as descrições das armas de fogo que foram utilizadas em homicídios recente ocorridos no município.

Na continuidade das diligências, as equipes policiais ainda fecharam uma “Boca de Fumo” no bairro Jardim Primavera e prenderam em flagrante um suspeito de ser integrante de facção criminosas.

O traficante estava de posse de grande quantidade de entorpecentes, bem como material para embalar a droga.

Ao todo foram apreendidas 02 espingardas, 01 revólver, grande quantidade de munições de diversos calibres, além de 11 porções de droga, balança de precisão, aparelhos de celular e 01 motocicleta.

A ação Integrada contou com a participação de 13 Policiais e 04 viaturas das duas intuições policiais.

• Material Apreendido:

01. Espingarda .28

01. Espingada .36

01. Revolver Rossi .22

01. PT 380

25. Munições de .40

07. Munições de .38

05. Munições de .32

01. Munição de .36

05. Munições de .28

02. Rolos Insulfilme

01. Balança de Precisão

08. Porções de cocaína

02. Porções pequenas de Pasta Base

01. Pedra Grande de Pasta Base

03. Celulares

01. Moto Honda CBX 250 preta.