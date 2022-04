Acidente na região central deixa três pessoas feridas; dois deles são pai e filho

Um acidente envolvendo dois veículos, deixou três pessoas feridas neste sábado (30), no centro de Rondonópolis-MT.

No veículo Uno de cor branca havia somente o motorista e no carro Prisma de cor preta, estavam pai e filho de 14 anos, os dois automóveis seguiam na mesma direção na avenida Ponce de Arruda.

O Prisma seguia do lado direito e o Uno na faixa esquerda um pouco mais atrás.

Nas proximidades do cruzamento com a rua José Barriga, o condutor do veículo Prisma deu seta para fazer a conversão, porém, não deu tempo do motorista do Uno reduzir a velocidade.

O forte impacto da colisão deixou o carro Uno totalmente destruído, com o capô amassado e o para-brisa despedaçado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas.

O motorista do Uno apresentava graves ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Regional, os dois ocupantes do Prisma várias escoriações e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista do Prisma, mesmo com vários ferimentos pelo corpo, nenhum momento pensou em si próprio, ele a todo instante chamava e queria notícias apenas do filho.