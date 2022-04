Alunos do CMEI Iracy encenam ‘Lava Pés’ e ‘Santa Ceia’ em teatro de Páscoa

Os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Iracy Pereira da Conceição participaram de um teatro com o tema da ‘Santa Ceia e Lava-pés’, uma referência a ‘Semana Santa’, na manhã desta quinta-feira (14), em Rondonópolis (MT). Mais de 300 alunos estiveram presentes prestigiando o evento.

“Todos os anos a gente procura trabalhar a Páscoa de forma diferente. A gente trás o verdadeiro sentido dessa Páscoa, porque hoje o que é muito pregado na sociedade é a questão do comércio, a venda do ovo, do bombom. Então aqui a gente procurou trazer o verdadeiro sentido da Páscoa que é falar sobre a ressurreição de Jesus” explica a diretora Adriana Teixeira Vaz Magalhães.

Ainda conforme Adriana, o projeto está sendo organizado desde o ano passado e envolve todos os funcionários da unidade.

“Toda a escola e funcionários estão envolvidos. São 47 funcionários, desde a cozinha onde a gente prepara um alimento diferenciado como se fosse a santa ceia, o suco de uva, o pãozinho para distribuir para eles, como também na sala de aula eles trabalham esse verdadeiro sentido da Páscoa. Então toda a comunidade escolar é envolvida no projeto. Neste ano uma das turmas foi escolhida para estar encenando uma apresentação da Paixão de Cristo para todos que já ouviram na sala esse significado da Páscoa eles também verem essa dramatização para ficar ainda mais na memória” finaliza a diretora Adriana.