Alunos encerram curso embelezando integrantes da ARDV

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis por intermédio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação – SECITI em parceria com a Obra Kolping, finalizou mais um curso de capacitação e qualificação profissional, habilitando 17 jovens da comunidade rondonopolitana, através do curso de maquiagem.

Como prova do aprendizado e conclusão do curso, os alunos propiciaram uma oficina “Tarde da Beleza”, maquiando e embelezando cerca de 15 integrantes da ARDV – Associação Rondonopolitana de Deficientes Visuais.

Todavia, é preciso que se diga que a Prefeitura não vem medindo esforços quanto ao oferecimento e disponibilização de cursos de capacitação e formação profissional para jovens e adultos principalmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou encontram-se em dificuldade financeira, qualificarem-se com profissionais experientes e com isso poderem ser um diferencial conseguindo inserção no mercado de trabalho e oportunidade de emprego e renda, ou ainda, até a iniciativa de abrir um negócio próprio complementando a renda familiar.

Segundo o Gerente de Departamento de Política do Trabalho da SECITI, Alcimar Borges a procura pelos cursos tem sido grande e as pessoas acabam gostando muito das oportunidades oferecidas porque representam uma melhoria substancial na qualidade de vida de cada um, bem como, uma oportunidade real de ganhos (renda).

E conforme a Assistente Social da Obra Kolping, Elenir Magalhães, a Prefeitura Municipal com essa parceria com a sua instituição realizando o “Projeto Reconstruindo o Futuro” ofereceu cerca de 760 vagas em diversos cursos de qualificação, que estão mudando literalmente a realidade de vida dos participantes, pois são cursos de capacitação profissional das mais diversas áreas de atividades, como nas áreas de técnicas administrativas, informática básica, massagem, inclusão digital “exclusiva para o público da terceira idade”; confeitaria, manicure e pedicure, cozinha trivial, maquiagem, designer de sobrancelhas e depilação, entre outros.

Ainda conforme Elenir, a SEMPRAS – Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social também um papel importante nessa parceria, porque é através dela que nos CRAS – Centros de Referência em Assistência Social, que os alunos (as) são cadastrados e inscritos para participação nos cursos de qualificação e formação profissional.

Desta feita 20 alunos se inscreveram e 17 concluíram o curso de maquiagem que teve uma duração de 80 horas, sendo ministrado de segunda a sexta-feira, com 04 horas diárias ou 20 horas semanais.

De acordo com o representante da SECITI, Alcimar Borges, nessa primeira parte do Projeto Reconstruindo o Futuro, 760 pessoas entre 16 e 50 anos, tiveram a oportunidade de se qualificar nos 18 cursos de capacitação que se encerram em maio próximo. Para a segunda parte do Projeto, marcada para ser iniciada em julho, os números de vagas ofertadas vão saltar de 760 para cerca de 1,5 mil.

Por isso, tentar mudar a vida das pessoas para melhor, proporcionando inclusão social e qualificação profissional tem sido a maior preocupação da gestão municipal ao criar oportunidades gratuitas de qualificação profissional para os jovens locais, que precisam de uma oportunidade de trabalho, emprego e renda.

EXPERIÊNCIA

Para a aluna Jéssica Macedo Lima de 31 anos de idade, moradora do residencial Mathias Neves, participar e concluir esse curso de maquiagem, vai proporcionar a sua inserção no mercado de trabalho e representar uma ótima oportunidade de incremento na renda familiar.

Já para a sua modelo: a deficiente visual, Marly Rosa Borges de 52 anos de idade moradora do Jardim Pindorama ser maquiada nessa oficina Tarde da Beleza, mexeu com o seu emocional elevando a sua autoestima. Apesar de não poder ver o resultado, só o carinho com que foi tratada a deixou muito satisfeita e emocionada”.