André ou Elton? Cuiabá faz jogo importante pela Sul-Americana com dúvida no ataque

O Cuiabá joga amanhã (27), na Arena Pantanal, contra o River Plate, do Uruguai, em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Dourado soma uma vitória e uma derrota na competição e ocupa o segundo lugar do Grupo B com três pontos. O líder, Racing, soma seis pontos e enfrenta o Melgar, que também somou três pontos.

Na estreia pelo campeonato, o Cuiabá venceu o Melgar por 2 a 0, mas já na segunda rodada conheceu sua primeira derrota, também com o placar de 2 a 0 diante do Racing, na Argentina.

Caso o Dourado vença jogando diante de sua torcida, o time pode até ocupar a liderança – isso se o Racing perder para o Melgar e o Cuiabá tirar a diferença do saldo. A vitória em casa é extremamente importante para não deixar o time argentino disparar na liderança em caso de vitória, já que na Copa Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada grupo avança.

Apesar da certeza da necessidade da vitória, o time do Mato Grosso vive uma dúvida no ataque. André, centroavante titular nos últimos seis jogos, não marca um gol desde fevereiro, ainda pelo estadual. Elton, o seu reserva imediato, vem pedindo passagem: saiu no banco nas duas últimas partidas para marcar e decidir para o Cuiabá.

Embora a torcida insista em ter Elton desde o início, Pintado faz mistério. Em 2022, o ainda reserva já anotou 10 gols com a camisa do Dourado, enquanto André fez seu único gol há dois meses.