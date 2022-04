Após 15 anos, policiais acusados de facilitar fuga na Mata Grande são inocentados

Após 15 anos da maior fuga que aconteceu na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis (MT), onde 59 presos fugiram, os dois policiais penais acusados de terem facilitado a fuga foram inocentados pela justiça.

A fuga aconteceu no ano de 2007. Na época, os presos escaparam por um túnel aberto a partir de uma ala inativa da penitenciária.

Quatro policiais penais foram presos. O então subdiretor José Donizete da Silva, o então chefe de disciplina Rubens Cláudio Rojas, e mais dois policiais.

José Donizete conta que chegou a ficar preso por 63 dias, antes de ser solto para responder ao processo em liberdade, após a aprovação de um pedido de Habeas Corpus.

Conforme informações do advogado de defesa dos policiais, Ronaldo Bezerra, durante o tramitar do processo, um dos acusados morreu e outro teve o processo desmembrado, mas Donizete e Rubens foram submetidos ao Júri Popular no último dia 31 de março e absolvidos, já que ficou comprovado que uma tentativa de homicídio ocorrida após a fuga não tinha nada a ver com o ocorrido e sim um problema entre os próprios presos.