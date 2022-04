Após briga, marido golpeia várias vezes mulher com canivete e acaba preso pela PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar após golpear a mulher várias vezes usando um canivete. O crime aconteceu em Tangará da Serra-MT, a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). Na casa onde o casal estava foram encontradas diversas garrafas de bebidas alcoólicas.

Em entrevista à TV Vale, o tenente coronel Vanilson Moraes, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, relatou que a PM foi chamada e se deparou com a mulher com várias perfurações pelo corpo, sendo socorrida por um parente e que os ferimentos teriam sido provocados pelo marido da vítima.

“Uma guarnição foi até a casa do casal, mas não encontrou o suspeito. Entretanto, a equipe continuou com a rondas e soube que o marido da vítima estava escondido na casa dos pais, onde foi localizado e preso”, relata o comandante. A arma, um canivete, estava com suspeito no momento da prisão.

Agressões reincidentes

Ainda durante a entrevista, o tenente coronel afirmou que ambos são usuários de álcool e que na casa onde o crime teria acontecido foram encontradas garrafas de bebida alcóolica. No mais, essa não seria a primeira agressão sofrida pela mulher.

“Ela [vítima] relatou à guarnição policial que não se recorda de quando aconteceu o esfaqueamento e que acredita ter sido enquanto estava desmaiada”.

À polícia, o suspeito disse que agressão foi motivada por uma traição. “Ele teria sido traído por essa companheira e toda vez que eles tocavam nesse assunto ele acabavam se exaltando e se agredindo”, afirmou o comandante.

Confira abaixo a entrevista completa: