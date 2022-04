Após denúncia, PM recupera carro com registro de roubo/furto

A Polícia Militar (PM) recuperou um carro Fiat Uno de cor branca com registro de roubo/furto que estava abandonado no Bairro Alta Vista Parque, na noite desta quarta-feira (27), em Rondonópolis (MT).

A guarnição recebeu a informação do veículo abandonado através de ligação. No local a PM encontrou o carro sem placas de identificação, sem bateria, sem módulo de ignição e sem estepe.

Foi checado o chassis do veículo e constatado que o Uno é produto de roubo/furto.

Diante dos fatos, a Polícia entrou em contato com a vítima que fez a remoção do veículo com a ajuda de uma caminhonete.

O caso foi registrado e consta em Boletim de Ocorrência.