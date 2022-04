Após derrota para o River-URU, Cuiabá se complica na Sul-Americana

O Cuiabá foi derrotado por 2 a 1 pelo River Plate, do Uruguai, na Arena Pantanal e se complicou na Copa Sul-Americana. O time agora ocupa a terceira posição do Grupo B e vê a classificação distante.

Mesmo jogando fora de casa, o time uruguaio começou melhor e saiu na frente aos 15 do primeiro tempo com Sallabery. O Dourado tinha mais posse de bola, mas faltava efetividade. O River Plate, por sua vez, aproveitou todas as oportunidades – a segunda dela aos 45, com Pablo López, que ampliou.

O Cuiabá voltou com força para tentar reverter o resultado e, logo aos dois minutos da etapa complementar, diminuiu o placar com Marquinhos. A partir daí, o Dourado dominou a posse de bola, pressionou, mas não conseguiu o empate, tão quanto a virada.

Com três rodadas disputadas, o time soma três pontos e fica na terceira posição. Melgar, líder e Racing, segundo colocado, somam seis pontos. Na Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada grupo avança.

O próximo confronto do Dourado é no sábado (30), às 19h, contra o Atlético-GO. Pela Sula, o time entra em campo no sábado (03), às 19h15