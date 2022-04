As flechas sem arco

Eu e minha esposa, Rosana, casamos nossa segunda filha recentemente. Ainda vivemos o período do “ninho vazio”; aquele momento em que a casa parece ter um vácuo, um buraco impreenchível. Por isso mesmo, revisitei o livro “O Profeta”, de Khalil Gibram, cuja leitura realmente recomendo.

A obra conta a história de um profeta que viveu alguns anos em uma ilha e está prestes a deixar a pequena comunidade que ali habita e tomar o navio. No porto, os habitantes se aproximam em busca dos últimos conselhos do mestre, e perguntam-lhe sobre temas como o amor, o dinheiro, o trabalho, os filhos. Cada resposta sua é um poema de profunda sabedoria. Especialmente quando fala dos filhos.

Ele diz: “Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas; pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria: Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável.”

Os pais são como arco; os filhos, a flecha. Fiquei pensando em quantas flechas estão sem o seu arco, por perda ou abandono mesmo. A criança e o adolescente precisam dessa estrutura social que os proteja, eduque e encaminhe, a família. Não é sem razão que observamos o aumento dos números da violência e o atraso do Brasil em desenvolvimento humano quando comparado a outras nações no mesmo instante em que a família está perdendo sua força.

A perda dos pais se dá de diversas formas. Há aqueles que já partiram, vitimados por enfermidade ou acidente; há os que simplesmente abandonam os filhos por desamor; há os que se fazem ausentes mesmo dentro de casa. São os que acreditam que devem dar o “melhor” para os filhos, sem se darem conta de que o melhor para os filhos é justamente a presença dos pais. O trabalho desmedido, os compromissos sociais, religiosos, afetivos, “roubam” os pais dos filhos, que se sentem “órfãos de pais vivos”.

Se voltarmos no tempo, veremos que já houve sociedades que tiravam os filhos do poder de seus pais, entregando-os ao estado, que se incumbia de os educar. Os espartanos faziam assim, A criança, ainda em tenra idade, era entregue ao “agogê”, momento em que recebia educação treinamento militares para se tornar um guerreiro no futuro. Ele eles criaram os maiores deles. Mas, pergunto: onde estão os espartanos? Desapareceram.

O modelo de educação que trouxe a humanidade até aqui é baseado na convivência entre pais e filhos, a família. Fora disso, não houve experiência bem sucedida. Conclamo os pais a se alegrarem na nobre tarefa de sermos os arcos, a fim de que nossas flechas tão amadas voem mais e mais longe!