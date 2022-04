Atingida no rosto por disparo de arma de fogo, mulher morre no hospital

Um homicídio foi registrado na noite deste sábado (23), no bairro Mathias Neves 2, em Rondonópolis. A vítima era uma mulher de 38 anos que acabou sendo atingida no rosto por um disparo de arma de fogo, pistola 9mm. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Regional.

Logo após o caso, duas versões foram contadas sobre o fato. Na primeira, o marido estaria manuseando a arma de fogo quando, acidentalmente, disparou contra a própria mão esquerda. O projétil teria varado e atingido o rosto da esposa, na altura do maxilar, no lado direito. A bala transfixou e saiu próxima da orelha esquerda da vítima.

A esposa chegou a ser atendida pela equipe médica do Samu, mas não resistiu. O marido, ferido na mão, também foi encaminhado a uma unidade hospitalar por outra equipe médica.

A versão acima foi contada pelo próprio marido aos policiais militares que atuaram nesta ocorrência.

Vizinhos contam outra versão

Durante a cobertura do caso por parte das equipes do portal AGORA MT e TV Cidade Record os vizinhos, porém, relataram outra versão do ocorrido. Segundo as informações repassadas às equipes de reportagem, foram ouvidos gritos e uma aparente discussão entre o casal pouco antes do tiro. Ainda segundo o relato, uma criança, filho do casal, teria sido ouvido pedindo para que ambos parassem de brigar.

Ainda conforme o relatado, no local havia um celular quebrado e uma das portas da casa teria sido amassada. Em outra ocasião, segundo uma testemunha, a mulher já havia pedido socorro aos vizinhos após uma briga com o marido.

Peritos da Politec estiveram no local. A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.