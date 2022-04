Atividades turísticas geram mais de 3 mil empregos em Mato Grosso

O turismo mato-grossense vem se recuperando após a pandemia da covid-19. Em 2021, as Atividades Características do Turismo (ACTs) geraram 3.069 empregos, conforme dados do Boletim do Turismo de Mato Grosso, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT).

O setor de alimentação foi a principal atividade em criação de postos de trabalho, com 1.873 ocupações, seguida pelos serviços de alojamento com 688 novos empregados, transporte terrestre com 195 empregos gerados e aluguel de transporte com 133 novos postos.

O destaque em geração de empregos em Mato Grosso foi Cuiabá que registrou 970 empregos em 2021, seguida por Sinop com 295 e Rondonópolis, com 261 vagas de empregos preenchidas.

O Boletim do Turismo de Mato Grosso apresenta uma análise de dados sobre o setor turístico do Estado com o objetivo de fomentar políticas públicas que possam fortalecer o seu desenvolvimento. O documento foi produzido pela Coordenadoria de Pesquisa e Planejamento do Turismo e Observatório de Desenvolvimento da Sedec.

Busca por Crédito

O boletim aponta que, em 2021, também foi registrado aumento da concessão de crédito às empresas do trade de turismo, por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), fundo ligado ao Ministério do Turismo e operado no Estado pela Agência de Fomento de Mato Grosso (Desenvolve MT). No ano passado foram financiados R$ 13,3 milhões, enquanto que em 2020, o valor foi de R$ 5,9 milhões e em 2019, R$ 2,8 milhões. Um acréscimo de 127% entre os anos de 2020 e 2021 e 378%, ao ser comparado 2021 e 2019.

Do total financiado no ano passado, 122 empresas do setor de turismo foram contempladas, o maior volume de operações foi para os serviços de alojamento (R$ 3,7 milhões), alimentação (R$ 3,6 milhões), agências e operadoras de turismo (R$ 2,7 milhões), transportadora turística (R$ 1,6 milhão) e organizadoras de eventos (R$ 1,1 milhão).

O número de empregos criados e a procura por financiamentos demonstra o restabelecimento do setor, de acordo com o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno.

“A geração de milhares de empregos e a busca por linhas de crédito para investimento nos negócios turísticos mostram a evolução do setor no pós-pandemia. Essas ações por parte do empresariado do turismo mato-grossense demonstram a confiança no apoio do governo do Estado, que tem investido milhões para atrair os visitantes para Mato Grosso e alavancar o turismo regional”, completa Moreno.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, destaca que a evolução do setor é fruto das ações políticas executadas pelo Estado.

“O Governo tem implementado políticas públicas no Estado que tem impactado significativamente o turismo de Mato Grosso. E o resultado é esse, a abertura de novos postos de emprego, o fortalecimento da economia e a melhoria financeira do setor que tem buscado recursos públicos para ampliar suas atividades”, frisa o gestor.