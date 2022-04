Autor de disparo contra esposa foi encaminhado à 1ª D.P.; Arma de fogo estava com numeração raspada

O homem que atirou e matou a esposa na noite deste sábado (23), no bairro Mathias Neves 2, foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia e deverá permanecer preso no presídio da Mata Grande, em Rondonópolis. A pistola Sig Sauer P226 9mm utilizada na ação, segundo a polícia, estava com a numeração raspada. Foi confeccionado um boletim de ocorrência pelo crime de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo.

No documento oficial, consta a mesma versão dada por ele aos policiais militares no momento do ocorrido. Um tiro acidental que após ferir a mão esquerda do suspeito, varou e atingiu o rosto da mulher. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional em decorrência do ferimento na mão, foi atendido pela equipe médica e recebeu alta.

Do Hospital, o suspeito foi encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia.

A arma de fogo, de uso restrito, foi encontrada pela polícia sobre o sofá da sala com 20 munições no carregador e uma deflagrada, além de uma outra intacta já fora da pistola. À polícia, o suspeito entregou, ainda, mais dez munições.

Ainda segundo o B.O. logo após o disparo, o suspeito saiu de casa para levar o filho de oito anos – que estava com os pais no momento do ocorrido- para a casa de um amigo. Quando voltou, acabou preso.

A esposa foi encontrada caída, ainda com vida, em uma área externa da casa. Silvana dos Santos Silva tinha 38 anos e morreu ao dar entrada no Hospital Regional.

No local do crime, testemunhas contestaram a versão contada pelo homem. A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.