Avião cai próximo a Primavera do Leste e deixa quatro mortos

Um avião caiu na noite desta quinta-feira (31), na região de uma chácara, às margens da MT-130, em Primavera do Leste (MT). Informações preliminares são de que quatro pessoas morreram.

A Polícia Civil informou que testemunhas próximas ao local ouviram os estrondos e acionaram o socorro.

As vítimas que estavam no avião ainda estão sendo identificadas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Equipes do Corpo dos Bombeiros, PC, Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) trabalham na ocorrência.

ATUALIZAÇÃO

Produtor rural e dois filhos estão entre as vítimas que morreram na queda de avião