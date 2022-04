Bolsonaro afasta neutralidade e reafirma prioridade na corrida de Wellington

Longe de qualquer neutralidade, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deixou claro que descartar ficar “em cima do muro” na corrida eleitoral de 2022. Especificamente na corrida ao Senado, cuja pressão tem sido grande, Bolsonaro rebateu à altura: “O melhor para Mato Grosso é Wellington Fagundes”.

A fala é importante, pois tende a encerrar de vez as especulações barulhentas em torno e a favor de candidaturas “âncoras” que se formam no Estado. Mais atrapalham que ajudam na formação do arco.

Focado em sua reeleição ao Senado, Wellington tem preferido construir seu projeto com seriedade, consolidando um palanque com nomes fortes na disputa eleitoral. “Eles têm a prioridade e o direito de concorrer à reeleição. A gente nem discute no caso de Mato Grosso se tem alguém melhor do que Wellington. Para mim Wellington é importantíssimo no Senado, tem votado com a gente em tudo”, rasgou elogios o presidente Bolsonaro.

Veja o vídeo: