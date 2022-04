Bolsonaro deve desembarcar às 16h20 em Várzea Grande

Desde a manhã, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se organizam para a motociata em apoio ao presidente da República. Motociclistas seguem, neste momento, no entorno do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, à espera do chefe do Poder Executivo, com camisetas com a foto do presidente e da seleção brasileira de futebol, além de bandeiras do Brasil.

Bolsonaro deve desembarcar em Cuiabá às 16h20. Ele deve cumprimentar apoiadores e tirar foto como de costume. Após a recepção, o grupo fará uma “motociata” com Bolsonaro, que irá do aeroporto até a Igreja Comunidade das Nações, no Bairro Praeirinho, na Capital. Lá está programado para acontecer o lançamento da Marcha para Jesus.

A organização do evento apontou que mais de 2 mil motociclistas se inscreveram para participar do evento, mas a expectativa é de que haja mais de 5 mil pessoas.

Às 19h, o presidente seguirá para o Grande Templo, na Avenida do CPA, local onde ocorre a 45ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil.

Na agenda inicial, estava prevista, ainda, a visita de Bolsonaro a um evento agropecuário em Sinop. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, porém, às 21h o presidente embarcará rumo a Brasília.