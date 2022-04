Bombeiros capturam tamanduá-bandeira em posto de combustível

A guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros capturaram um Tamanduá Bandeira em um posto de abastecimento na Avenida Goiânia, Bairro Parque Nova Era, na madrugada desta sexta-feira (22), em Rondonópolis (MT).

Os Bombeiros receberam uma ligação via 193 informando que no local havia um animal em local de risco. A guarnição deparou com o animal com o aspecto saudável, onde os militares utilizaram um cambão adequado para a captura do Tamanduá.

Foi feita a retirada, mantendo a integridade física do animal, e em seguida foi colocado em uma carretinha apropriado para transporte.

O Tamanduá foi solto no habitat natural, uma região de reserva legal distante do perímetro urbano.