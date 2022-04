Booking revela os destinos mais reservados para a Páscoa

A Booking realizou um levantamento de dados na plataforma e descobriu para quais destinos os brasileiros irão viajar no feriado da Páscoa. Entre as cidades brasileiras, a preferência são as grandes capitais, com o Rio de Janeiro encabeçando a lista – a única exceção nos top 5 destinos mais reservados é Gramado, que aparece em terceiro lugar.

Inclusive, o charmoso destino gaúcho foi eleito um dos oito destinos tendência globais para visitar em 2022.

Já em relação aos destinos internacionais, os brasileiros estão se preparando para passar o feriado na Europa, com Lisboa e Paris sendo as cidades mais visadas no período. Já no continente americano, os Estados Unidos contam com duas cidades no ranking e a capital da Argentina aparece em quarto lugar, representando a América do Sul.

5 destinos domésticos mais reservados* por brasileiros na Booking.com para o feriado da Páscoa:

1) Rio de Janeiro (RJ)

2) São Paulo (SP)

3) Gramado (RS)

4) Curitiba (PR)

5) Florianópolis (SC)

5 destinos internacionais mais reservados* por brasileiros na Booking.com para o feriado da Páscoa:

1) Lisboa (Portugal)

2) Paris (França)

3) Nova York (Estados Unidos)

4) Buenos Aires (Argentina)

5) Orlando (Estados Unidos)

*Por se tratar de reservas para data futura, o ranking está sujeito a alteração devido a cancelamentos e novas reservas.