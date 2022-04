“Bora” confiar! “bora” trabalhar!

Pesquisei, recentemente, os números da economia brasileira. Fiquei surpreso! No gráfico abaixo, exponho o resultado desse levantamento. Surpreenda-se comigo.

Os números mostram que o Brasil cresceu a ritmo chinês em boa parte do século passado. Com as ondas migratórias de italianos, alemães e japoneses, principalmente, o país teve um incremento de mais de 200% em quatro décadas, entre 1900 e 1940. O aumento populacional provocado pelas imigrações fez, realmente, o Produto Interno Bruto subir. Mas ainda era uma economia agrária, centrada na exportação, especialmente do café.

Após a Segunda Guerra Mundial, porém, o Brasil começou a industrializar-se. Foram criadas a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Essa indústria de base revolucionou o país, provocando o crescimento das cidades e o consequente êxodo rural. Nas cidades, os padrões de consumo do brasileiro mudaram.

Essa é a razão pela qual, nos anos de 1940 a 1960 tivemos um crescimento do PIB superior a 180%.

Veio, então, a ditadura militar (alguns chamam-na de “regime militar”, mas não vou me deter nisso neste texto) e com ela as grandes obras de infraestrutura por todo o país. Foi o “milagre” econômico brasileiro. Somente na década de 1970 a 1980, época mais rígida da ditadura, o Brasil cresceu surpreendentes 128%. Mais que dobramos o tamanho da nossa economia em 10 anos.

Daí, veio a redemocratização, e tudo parece ter acabado. Desde a década de 1980 o Brasil não cresce. Foram 16% de crescimento nos anos de 1980. Na década seguinte, anos de 1990, 29,4%. Nos anos 2000 a 2010, crescemos 43,6%, provocado pela expansão do crédito para consumo, que resultou no endividamento das famílias brasileiras. E foi só um “vôo de galinha”. Entre 2011 e 2020, graças a irresponsabilidade fiscal do pior governo que já tivemos, o de Dilma Rousseff, nossa economia praticamente estagnou, com crescimento mísero de 1,9% naquela década.

E esta, ao que parece, será difícil para nós. Tivemos a pandemia em 2020, que fez recuar o PIB em 4,5%. Recuperamos o número no ano passado. Em 2021, o PIB brasileiro cresceu 4,7%. Demos um passo para trás e outro para frente. Não saímos do lugar, pois. Agora, temos uma guerra que não sabemos sua duração ou extensão, e quais efeitos ela poderá ter na economia mundial. Já vemos seus reflexos nos preços dos combustíveis, do trigo, do milho e dos fertilizantes.

Sei que temos dias difíceis no horizonte próximo. Mas, ao olhar para os números do Brasil nas décadas de 1900 a 1980, encho-me de esperança. Já crescemos uma vez. Voltaremos a crescer novamente. “Bora” confiar! “Bora” trabalhar!