Brasil é destaque mundial por ser o maior produtor e exportador do café

Desde que cabras da região da Abissínia, atual Etiópia, comeram os frutos amarelo-avermelhados de uma planta até então desconhecida, o café vem conquistando as civilizações e ganhando preparos diversos de forma a atender os mais diferentes gostos. No Brasil, o consumo do café quente é o maior do mundo. Se considerada também a versão extraída a frio, o chamado cold brew, o país ocupa a segunda posição, precedido pelos Estados Unidos. Já a liderança na produção e exportação, essas são imbatíveis, e o Brasil responde por cerca de um terço da produção mundial de café.

O ano era 800, quando as propriedades estimulantes do café, seja pelo consumo direto do fruto ou pela infusão em água, foram observadas pelas primeiras vezes. Por volta do século XV, então, a espécie chegara ao Norte da África e entrara no mundo árabe. Como os maiores produtores de café à época, os árabes tomaram medidas para manter o domínio da comercialização do produto como, por exemplo, vendê-lo apenas torrado.

Mas as barreiras protetivas foram quebradas por holandeses que conseguiram contrabandear os frutos frescos para as suas colônias asiáticas (Java, Ceilão e Sumatra) e, depois, para as Antilhas Holandesas, na América Central. Na Europa, inicialmente, o café era consumido como remédio para combater vários males e, só a partir do século XVII, começou a ser adotado como bebida.

Do velho continente para a América do Sul, o café chegou às colônias europeias. Militares holandeses levaram mudas para o Suriname e, depois, a França para o seu território da Guiana Francesa. Conta-se, inclusive, que as primeiras plantas brasileiras tiveram como origem o Palácio de Versailles.

Teria sido da seguinte forma: depois de plantadas por Luis XIV em Paris, as mudas de café foram levadas para território guianês pelo governo francês. Quando em visita ao país vizinho, o brasileiro Sargento-Mor Francisco e Mello, sob pretexto de resolver litígios territoriais, trouxe as primeiras mudas e sementes de café para Belém, no Pará, por volta do ano de 1720.

Devido às circunstâncias climáticas, de relevo e solo, em meados do século XIX a cultura cafeeira se estabeleceu mais fortemente no Vale do Rio Paraíba, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, iniciando um novo ciclo econômico no Brasil. Com a inserção da produção no mercado internacional, o café se tornou o principal produto das exportações brasileiras, sendo por quase um século a principal riqueza nacional. Suas divisas fomentaram o desenvolvimento do país, com criação de cidades e ampliação de outros centros urbanos no interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Paraná. Em 1850, o Brasil já era o maior produtor mundial com 40% da produção total. A cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, era considerada capital do café do mundo.

Por mais de 150 anos, o status brasileiro de maior produtor de café do mundo se mantém. Em volume total, dados do Sumário Executivo do Café registram 47,7 milhões de sacas beneficiadas de café na safra 2020/21. Para o período produtivo de 2021/22, a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é de 55,7 milhões de sacas de 60kg cada. Isso significa um aumento de 16,8% em relação ao período anterior em decorrência, principalmente, da bienalidade do café arábica – fenômeno fisiológico do cafeeiro que alterna maior produção numa safra com menor na seguinte.