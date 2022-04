Búzios, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são algumas das cidades brasileiras mais recomendadas para conhecer novas pessoas

A Booking.com lançou, no fim do ano passado, as Previsões de Viagem para 2022, pesquisa que revela como um otimismo renovado vem alimentando a vontade de vivenciar o mundo novamente.

Mais do que um momento para relaxar e aproveitar um descanso merecido, as viagens nesse período também trarão a oportunidade de fazer novas conexões, afinal 79%1 dos viajantes brasileiros mal podem esperar para socializar durante as férias, desde que possam fazer isso em segurança. Além disso, 73% deles esperam conhecer novas pessoas quando voltarem a sair por aí. Pensando nisso, a Booking.com selecionou alguns dos melhores destinos do Brasil para expandir não só horizontes, mas também círculos sociais, com base em recomendações de viajantes2 brasileiros da plataforma.

JERICOACOARA, CEARÁ

Jericoacoara é um dos cinco destinos domésticos mais recomendados pelos brasileiros para conhecer pessoas novas na plataforma da Booking.com. A vila de pescadores cearense é um destino incrível, cheio de atividades e cenários paradisíacos que não vão deixar ninguém entediado. Na Duna do Pôr do Sol, por exemplo, as pessoas se reúnem para assistir ao espetáculo do sol se despedindo no mar. É um excelente ponto de encontro para conhecer outros viajantes e moradores locais após um dia de passeios, além de ser uma experiência gratuita.

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS

Recomendada como um dos principais destinos para conhecer pessoas acolhedoras, a capital mineira esbanja simpatia e hospitalidade. Na cidade, é possível conhecer diversos pontos turísticos, como a Lagoa da Pampulha e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer. Belo Horizonte também é conhecida como a “Capital Nacional dos Botecos”, ótimos locais para fazer novas amizades, e por sua gastronomia marcante e deliciosa.

BÚZIOS, RIO DE JANEIRO

Como um dos destinos mais recomendados para curtir a vida noturna, de acordo com os viajantes da Booking.com, Búzios deve estar no topo da lista de viagens de mais da metade (60%) dos brasileiros que desejam se hospedar perto de uma cena noturna agitada. Além das praias e atividades durante o dia, a cidade também ganha vida à noite, e possui bares com música ao vivo para todos os gostos, baladas, restaurantes e Beach Clubs. Uma boa pedida é visitar a animada Rua das Pedras e fazer novos amigos.

CALDAS NOVAS, GOIÁS

De acordo com a pesquisa, 64% dos viajantes brasileiros dizem que são mais divertidos quando estão de férias do que em casa. E em Caldas Novas não é preciso procurar muito pela diversão, afinal, essa é uma das cidades brasileiras mais recomendadas por viajantes do país para quem busca entretenimento. A cidade goiana e arredores são famosos pelas fontes de águas termais, parques aquáticos, trilhas e cachoeiras, além dos shows de grandes artistas sertanejos.

BELÉM, PARÁ

Uma das melhores maneiras de conhecer a cultura de um lugar é comer fora e experimentar sua gastronomia. E Belém é uma das cidades do país mais recomendadas para saborear a culinária local, ou seja, perfeita para mais da metade (55%) dos viajantes brasileiros que querem experimentar os melhores lugares para comer e beber durante as férias. Inclusive, Belém foi eleita como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, em 2015. O destino é ideal para se aventurar pelos sabores amazônicos e conhecer sobre a cultura e as pessoas locais.

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO

Diversão e descontração fazem parte da essência do Rio e conhecer os seus bares é parte da experiência para quem quer fazer novas amizades durante a viagem. Afinal, a capital fluminense é um dos principais destinos recomendados para “bar hopping”, ou seja, visitar diferentes bares na mesma noite. Uma boa pedida é visitar a Lapa, o centro da vida noturna da cidade, repleta de bares e clubes de samba, para dançar e conhecer pessoas. Já o bairro de Botafogo é ideal para uma experiência mais local e para vivenciar o estilo de vida carioca.

1 Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 24.055 pessoas em 31 países e territórios participaram da pesquisa. As pessoas entrevistadas responderam a uma pesquisa on-line em agosto de 2021.

2 Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros para: conhecer pessoas hospitaleiras, conhecer gente nova, curtir a noite, ir de bar em bar, entreter-se e saborear a culinária local.