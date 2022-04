Carga de fertilizantes era trocada por sal triturado e corante líquido, afirma delegado

Mais de R$39 milhões em prejuízos foram gerados pela organização criminosa alvo da ‘Operação Placebo’ desencadeada nesta quarta-feira (27) pelas forças de segurança no combate ao crime de roubo e adulteração de carregamentos de fertilizantes agrícolas. A operação foi desencadeada também em Mato Grosso do Sul, mas, segundo as autoridades, a principal movimentação acontecia em Rondonópolis.

De acordo com o delgado Thiago Damasceno, foram 16 alvos em toda a operação que vinham sendo investigados desde fevereiro de 2020, desses quatro são proprietários de empresas de transporte de produtos agrícolas que cooptavam os motoristas, desviavam a carga e adulteravam.

Segundo ele, o grupo misturava sal triturado com corante líquido, embalava novamente a carga em bags e depois repassava aos produtores. Isso tudo gerou mais de R$39 milhões em prejuízo.

A Policia Militar também fez parte da operação e segundo o tenente coronel Candido, a grande maioria dos boletins foram de flagrantes feitos pela PM e também pela prisão de suspeitos em um barracão ‘estourado’ em abril desse ano. Ele salientou ainda que esse fato está relacionado aos crimes de homicídio ocorridos na região do Distrito Industrial.

O inspetor Israel, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) salientou que esses prejuízos impactam não só o agricultor, mas toda a sociedade que acaba sendo prejudicada como consumidora final e por isso o emprenho de tantos policiais e inclusive do uso da aeronave nas prisões realizadas hoje.