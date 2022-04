Casal busca ajuda na base da PM e policiais auxiliam mulher em trabalho de parto

Policiais militares da Capital prestaram apoio assistencial e auxiliaram uma mulher em trabalho de parto a trazer ao mundo uma menina, na manhã desta segunda-feira (25), na base da PM do bairro Pedregal.

Conforme as informações da equipe policial, no período da manhã, um casal chegou ao local pedindo ajuda, pois a mulher já estava em trabalho de parto e eles não sabiam a quem recorrer.

Imediatamente foi realizado contato com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a mulher já estava com dores de parto e a bolsa rompida.

Por conta disso, os policiais arrumaram, de improviso, uma sala, onde a mulher se deitou em um colchão e, com a ajuda do sargento Canavarro, da base da PM do Pedregal, e do sargento Romildo e soldado Mendes, da base da PM do bairro Bosque da Saúde, deu a luz a uma menina.

O pai da criança e uma mulher, vizinha da base da PM, também auxiliaram no parto. Em seguida, a equipe do Samu chegou ao local e realizou o corte do cordão umbilical da recém-nascida.

A mãe e a menina foram encaminhadas com segurança para uma unidade de saúde e passam bem.