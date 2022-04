Casal e criança de 4 anos ficam feridos após colisão entre carro e moto

Uma família ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto e um carro no Anel Viário, na entrada do Parque das Laranjeiras, neste domingo (10), em Rondonópolis (MT). Na moto estavam três pessoas, um casal e uma criança de 4 anos.

Conforme informações, a moto era conduzida pelo homem. Eles seguiam sentido bairro/Centro quando foram surpreendidos pelo motorista de um carro que bateu na moto. Com a queda a criança foi parar embaixo da moto e teve queimaduras causadas pelo escapamento do veículo. O homem de 29 anos teve duas fraturas no pé.

A equipe do SAMU foi acionada e socorreu as vítimas.

Pai e filha foram encaminhados para o Hospital Regional. A mãe de 25 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento.

Conforme informações, o motorista do carro conversou com as vítimas. Disse que iria assumir os prejuízos materiais e foi embora.