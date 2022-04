Caso Henry | Mãe do garoto ganha liberdade e terá que usar tornozeleira eletrônica

Após quase um ano presa, Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, morto em março do ano passado, teve a liberdade concedida pela Justiça, nesta terça-feira (5), mas com a condição de usar tornozeleira eletrônica.

A juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri da Capital, atendeu ao pedido da defesa de Monique, que alegou excesso de prazos em razão do adiamento de etapas do processo, e substituiu a prisão preventiva por monitoramento eletrônico. Elizabeth Louro considerou a segurança da ré e citou as ameaças que a mãe de Henry tem sofrido na cadeia.

“Ocorre que, mesmo em ambiente carcerário, multiplicaram-se as notícias de ameaças e violação do sossego da requerente, que, não obstante, não tenham sido comprovadas, ganharam o fórum das discussões públicas na imprensa e nas mídias sociais, recrudescendo, ainda mais, as campanhas de ódio contra ela dirigidas”, destacou.

Além de ter de usar a tornozeleira, Monique está proibida de se comunicar com terceiros, principalmente testemunhas. Ela só poderá ter contato com familiares e integrantes da defesa.

Na mesma decisão, a juíza manteve a prisão preventiva do padrasto da criança, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho.

A magistrada afirmou que os argumentos utilizados pela defesa de Jairinho para a revogação da prisão já foram analisados em outros momentos do processo, inclusive por instâncias superiores, e que não há nada a decidir.

Os advogados de Jairinho disseram, em nota, que a decisão de soltura de Monique “significa uma vitória” para a defesa do ex-vereador, que sempre sustentou a inocência de ambos e a falta de materialidade que pudesse implicar os dois no crime.

Eles afirmaram também que, ao mesmo tempo, a decisão acaba por “catapultar a acusação” e ressaltam que o Ministério Público foi contra o pedido de liberdade para Monique.

A defesa de Jairinho declarou, ainda, que os mesmos argumentos utilizados pela juíza para determinar a soltura de Monique servem, igualmente, para o padrasto do menino.

O casal foi preso em abril do ano passado, sob a acusação de atrapalhar as investigações do caso Henry. Monique e Jairinho são réus no processo que apura a morte do menino.