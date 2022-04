Cidade de Minas Gerais registra geada e pode ter frio abaixo de 0ºC

Maria da Fé, a 432 km de Belo Horizonte, registrou a menor temperatura do ano para todo o estado de Minas Gerais, neste sábado (16). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 2,5°C.

O geógrafo William Siqueira, do Clima Maria da Fé, conta que a cidade também registrou a primeira geada do ano. Quem amanheceu na cidade que é considerada uma das mais frias do estado pôde presenciar as finas camadas de gelo que se formaram sobre as superfícies e plantas. A estação de monitoramento do órgão registrou 2,4ºC de mínima.

“A cidade está cheia porque tivemos a Festa do Azeite. Os turistas puderam aproveitar o frio”, brinca o geógrafo.

Segundo o especialista, a previsão informa que a temperatura deve abaixar ainda mais nos próximos dias. “Para este domingo (17) estamos esperando algo próximo a 0ºC ou até abaixo de zero”, explica Siqueira.

De acordo com o Inmet, a máxima deste sábado deve ser de 23°C, enquanto no domingo os termômetros podem chegar a 26°C.